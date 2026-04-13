Η Ουνιόν Βερολίου, έγινε η πρώτη ομάδα της Bundesliga που προσέλαβε γυναίκα στο τεχνικό τιμ της ανδρικής ομάδας, την Μαρί – Λουίζ Έτα.

Για την απόφαση αυτή της ομάδας του Βερολίνου υπήρξαν αντιδράσεις κυρίως στα social media, με τον αθλητικό διευθυντή, του συλλόγου Χορστ Χελντ, να εξηγεί την λογική πίσω από την απόφαση και να την υπερασπίζεται.

Συγκεκριμένα, είπε: «Ο καθοριστικός παράγοντας ήταν ουσιαστικά η εμφάνιση της ομάδας κόντρα στη Χάιντενχαϊμ, η οποία μας οδήγησε να πάρουμε την απόφαση εκείνο το βράδυ. Φυσικά, στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με τη Μαρί-Λουίζ και της παρουσιάσαμε την ιδέα μας.

Ήταν αμέσως πρόθυμη και πολύ χαρούμενη για την εμπιστοσύνη που της δείχνουμε. Συναντήθηκα με τον Στέφεν στις 11 το βράδυ εκείνης της ημέρας, του το είπα, του εξήγησα το γιατί και στη συνέχεια ενημέρωσα πρώτα την ομάδα το ίδιο βράδυ. Είναι πάντα σημαντικό η ομάδα να το μαθαίνει απευθείας από εμάς και όχι από τα ΜΜΕ».

Για τη Μαρί-Λουίζ Ετα: «Είχε μια πολύ καλή πορεία με την ομάδα U-19, άρα έχει ήδη εκπληρώσει ρόλο πρώτης προπονήτριας και έχει εμπειρία. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι όλοι τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Δεν χρειάζεται να της δείξουμε τον δρόμο εδώ, τα ξέρει όλα. Ξέρει το γήπεδο, την ατμόσφαιρα, τους ανθρώπους και πάνω απ’ όλα τους παίκτες.

Και είμαστε πεπεισμένοι ότι ένας προπονητής μπορεί πραγματικά να είναι προπονητής μόνο αν έχει ήδη αναλάβει αυτόν τον ρόλο, γι’ αυτό και είναι το λογικό επόμενο βήμα. Εδώ όμως έχει σημασία η ποιότητα που έχει ήδη δείξει σε αυτόν τον ρόλο, όσα έχει δείξει ως βοηθός προπονητή ή σε ρόλο ηγεσίας. Έχει αποδείξει με πολλούς τρόπους ότι διαθέτει τις ηγετικές ικανότητες για να δουλέψει επιτυχημένα. Και αυτό ήταν το βασικό στοιχείο της απόφασής μας».

Για τις σεξιστικές αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση: «Προσωπικά δεν έχω μιλήσει ακόμη μαζί της γι’ αυτό. Τα έχω δει, αλλά αρνούμαι να διαβάζω ή να εκτίθεμαι σε τέτοιες ανοησίες, γιατί για μένα αυτό αφορά αποκλειστικά την ποιότητα και τις ηγετικές ικανότητες. Έχουμε 100% εμπιστοσύνη στη Μαρί – Λουίζ.

Θεωρώ απίστευτο ότι πρέπει να το συζητάμε αυτό στη σημερινή εποχή. Μιλάμε για μια εξαιρετικά ικανή ηγέτιδα, και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλοι εδώ στην Ουνιόν, είτε στις εξέδρες είτε μέσα στον σύλλογο, στηρίζουν 100% αυτή την απόφαση και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρξει περαιτέρω συζήτηση στο μέλλον. Είναι απλώς ντροπιαστικό».