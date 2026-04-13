Η ΑΕΚ γιορτάζει σήμερα τα 102 χρόνια της ιστορίας της και η ΠΑΕ δημιούργησε ένα βίντεο για το τι πραγματικά σημαίνει η Ένωση.

Στο βίντεο περίπου τριών λεπτών υπάρχουν οι λέξεις που συνδέονται με το όνομα ΑΕΚ και πρεσβεύουν το ήθος και την ιστορία της

Τo μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για τα γενέθλια του συλλόγου αναφέρει:

«102 χρόνια ΑΕΚ. 102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας. Όλα όσα περικλείει αυτό το όνομα, όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα και την ιστορία αυτής της ομάδας, περιγράφονται σε αυτό το βίντεο του AEK TV. Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας αγάπη!».