Με την εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζεται απόψε (22:15) η Euroleague.

Οι δύο ομάδες του Ισραήλ θα αναμετρηθούν στο Βελιγράδι και στη «Χάλα Πιονίρ», με τον στόχο της κάθε μιας να είναι διαφορετικός.

Ο μοναδικός στόχος για την Μακάμπι είναι η νίκη γοήτρου απέναντι στην βασική της αντίπαλο καθώς η «ομάδα του λαού», βρίσκεται στη 12η θέση με ρεκόρ 18-18, προέρχεται από δυο σερί ήττες και δεν προλαβαίνει τα play in.

Από την άλλη ωστόσο το παιχνίδι είναι σημαντικό για την Χάποελ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με νίκη θα παραμείνει στο κυνήγι για το πλεονέκτημα της έδρας των play off. Η Χάποελ είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-14 και την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Μονακό.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχε διεξαχθεί στην Σόφια νικήτρια ήταν η Μακάμπι με 103-90.