Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League, παρ’ όλα αυτά ο Μάρκο Νίκολιτς είναι σίγουρος ότι η ομάδα του μπορεί να κάνει την ανατροπή και θα το αποδείξει στη ρεβάνς.

Όλα πήγαν στραβά για την Ένωση στην Ισπανία, στη ρεβάνς της Allwyn Arena όμως τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, όπως είπε στις δηλώσεις του ο προπονητής της.

«Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι, πρέπει να δούμε γιατί ήμασταν άτυχοι σήμερα. Είναι δύσκολο και βαρύ το σκορ αλλά δεν είναι ένα σκορ που δεν γυρίζει, μπορεί να ανατραπεί.

Μπήκαμε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, δεχθήκαμε το γκολ στο 2ο λεπτό σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, για το επίπεδο αυτό ήταν απαράδεκτός ο αγωνιστικός χώρος.

Προσπαθήσαμε, ισορροπήσαμε, κάναμε κάποια λάθη όπως αυτό που οδήγησε στο δεύτερο γκολ και αμέσως μετά παρά τις προσπάθειες μας, ενώ είχαμε την κατοχή, είχαμε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, στις κρίσιμες στιγμές κάναμε κακές επιλογές, ο αντίπαλος τερματοφύλακας έκανε κάποιες πολύ καλές επεμβάσεις με αποτέλεσμα να φτάσουμε να δεχθούμε το τρίτο γκολ, ένα άδικο γκολ», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Το ποδόσφαιρο σου δίνει αυτό που δικαιούσαι και προφανώς σήμερα δικαιούμασταν να είμαστε άτυχοι και πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό.

Σαφώς και πιστεύουμε στην πρόκριση, το πιστεύουμε απολύτως. Έχουμε φτάσει εδώ με αυτή τη πίστη. Είναι δύσκολη η ρεβάνς σαφώς. Αλλά στη δική μας έδρα, στον δικό μας αγωνιστικό χώρο που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, με τον κόσμο μας, έχουμε απόλυτη πίστη ότι μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και αυτό θα το αποδείξουμε στη ρεβάνς».