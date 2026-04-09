Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο περίμεναν πώς και πώς τον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League με αντίπαλο την ΑΕΚ, φροντίζοντας να ετοιμάσουν και ένα μεγάλο πανό, στο οποίο απεικονίζουν και τον Παρθενώνα.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκεται στους προημιτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης και αυτό αρκεί για να είναι ευτυχισμένοι οι οπαδοί της, οι οποίοι προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν με το πανό που είχαν ετοιμάσει.

Ένα μεγάλο πανό, στο οποίο απεικονίζεται ένα πειρατικό πλοίο που κατευθύνεται προς τον Παρθενώνα, στέλνοντας έτσι μήνυμα πως η ομάδας τους θα έρθει στην Αθήνα για να πάρει την πρόκριση για τους ημιτελικούς.