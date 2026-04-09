Η ώρα για τον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ράγιο Βαγιεκάνο έφτασε, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει θέση βασικού στον Πέτρο Μάνταλο.

Οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στην Ισπανία με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη και θέλουν να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Europa Conference League.

Η Ένωση, η οποία θα έχει και τη συμπαράσταση των οπαδών της, παρατάσσεται με δύο αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στους «ερυθρόλευκους», καθώς ο Μάνταλος πήρε τη θέση του Μαρίν στο κέντρο και ο Πήλιος αυτή του Πένραϊς στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν, Σις, Λόπεθ, Ακομάς, Ντε Φρούτος, Γκαρθία.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο της ΑΕΚ είναι οι Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεβ, Πενράις, Γκατσίνοβιτς, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι.