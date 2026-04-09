Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League και είναι πίσω στο σκορ με 2-0 μετά τα γκολ των Ακομάς (2′) και Λόπεθ (45’+2′).

Η Ένωση ταξίδεψε στην Ισπανία με στόχο να πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς, το παιχνίδι όμως δεν άρχισε καθόλου καλά για αυτή καθώς έμεινε πίσω στο σκορ με το ξεκίνημα.

Στο 2ο λεπτό οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά από αριστερά, ο Γκαρθία έκανε το ματς και ο Άκοματς πλάσαρε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν στη συνέχεια τρεις μεγάλες ευκαιρίες με τον Κοϊτά για να ισοφαρίσουν αλλά δεν το έκαναν και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα: Στο 45’+2′ ο Γκαρθία έκανε το σουτ, ο Στρακόσα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Λόπεθ έγραψε το 2-0.