Η ΑΕΚ μπήκε πολύ άσχημα στον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο και τελικά ηττήθηκε με 3-0, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει τεράστια ανατροπή την επόμενη εβδομάδα αν θέλει να προκριθεί στους ημιτελικούς.

«Να μην τους κάνουμε δώρα», έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα και τελικά αυτός άρχισε με… δώρο στους γηπεδούχους, οι οποίοι άνοιξαν αμέσως το σκορ. Μόλις στο 2ο λεπτό ο Γκαρθία έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Άκοματς με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα μπορούσαν να απαντήσουν άμεσα καθώς ο Γιόβιτς βγήκε σε θέση βολής στο 7′ αλλά το τελείωμά του κόντραρε και η ευκαιρία χάθηκε, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τους Ισπανούς να σκοράρουν στο 20′ με… τακουνάκι του Λεζέν, η εξέταση της φάσης όμως έδειξε ότι ο Λόπεθ ήταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα, οπότε το γκολ δεν μέτρησε.

Το παιχνίδι παρέμεινε, έτσι, στο 1-0, με τον «δικέφαλο αετό» να έχει στη συνέχεια μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, αλλά δεν το έκανε… Στο 29′ ο Βάργκα με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Κοϊτά εκτέλεσε από κοντά αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Σις.

Στο 35′ ο Κοϊτά έφυγε μόνος μετά το λάθος αμυντικών της Ράγιο Βαγιεκάνο και βγήκε τετ α τετ αλλά γλίστρησε την ώρα που ετοιμαζόταν να εκτελέσει, ενώ στο 43′ στάθηκε ξανά άτυχος καθώς αμυντικός απομάκρυνε πάνω στη γραμμή τη μπάλα μετά το πλασέ που έκανε έπειτα από το γύρισμα του Πήλιου.

Και αφού δεν έγινε το 1-1, έγινε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το 2-0… Στο 45’+2′ ο Γκαρθία σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Λόπεθ σκόραρε, για να κλείσει το πρώτο μέρος με τον χειρότερο τρόπο για την ΑΕΚ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Νίκολιτς έκανε αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Μάνταλος ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε από τον Μαρίν, ο οποίος στο 59′ εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση και έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ. Ο Ρουμάνος χαφ, είναι η αλήθεια, βελτίωσε την κατάσταση στη μεσαία γραμμή, μπροστά όμως τα λάθη παρέμεναν.

Ο Κοϊτά τα έκανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση ή την τελική πάσα και τελικά τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την Ένωση στη συνέχεια… Στο 72′ η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης του Ρέλβας κατά την πτώση του, από το VAR αποφάσισαν να παρέμβουν και ο διαιτητής πήγε να δει τη φάση και έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Παλαθόν έκανε στο 74′ το 3-0.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με συνέπεια η πρόκριση να είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη για την ΑΕΚ…

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν (80′ Καμέγιο), Σις, Λόπεθ (55′ Αλεμάο), Ακομάς (55′ Ντίαθ), Ντε Φρούτος (80′ Βαλεντίν), Γκαρθία (66′ Εσπίνο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος (46′ Μαρίν), Περέιρα (71′ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (80′ Κουτέσα), Γιόβιτς, Βάργκα (71′ Ζίνι).