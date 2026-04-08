Να μην υπάρχουν «νεκρές» ζώνες στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ, ζήτησε από την ΕΠΟ με επιστολή του ο ΠΑΟΚ, με δεδομένες τις άριστες σχέσεις των οπαδών των δύο ομάδων.

Με βάση όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί με την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η κάθε ομάδα δικαιούται από 7.800 εισιτήρια για τον τελικό, ενώ αρκετά θέσεις θα παραμείνουν κενές έπειτα από εντολή της αστυνομίας.

Με τη ζήτηση όμως να είναι μεγάλη και στις δύο πλευρές, ο ΠΑΟΚ, λαμβάνοντας υπόψιν και τις άριστες σχέσεις των οπαδών του με αυτούς του ΟΦΗ, ζητάει με επιστολή του στην ΕΠΟ να μην υπάρχουν «νεκρές» ζώνες στις εξέδρες, να δοθούν επιπλέον εισιτήρια και να μην υπάρχουν κενά καθίσματα.

Στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ θεωρούν πως δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και περιμένουν πλέον την απόφαση της ΕΠΟ, η οποία θα συζητήσει με την αστυνομία το αν είναι ή όχι ασφαλές να γίνει κάτι τέτοιο.