Η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε το Σάββατο με 2-0 της Λεβάντε με τα γκολ των Μαρτίν (30′) και Μέντεθ (83′) για την 30η αγωνιστική της La Liga, ωστόσο γεγονός της βραδιάς ήταν στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο του αγώνα μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο ο 19χρονος μέσος από την χώρα των Βάσκων, Ιμπάι Αγκίρε και έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα αφήνοντας μάλιστα καλές εντυπώσεις.

Μετά τον τέλος του αγώνα και μακριά από το γήπεδο, το ντεμπούτο του Αγκίρε έγινε η αφορμή για ένα γλέντι από τους φίλους του!

Συγκεκριμένα, κατά την επιστροφή του στο σπίτι του, ο Ιμπαί Αγκίρε έτυχε θερμής υποδοχής από τους φίλους του, οι οποίοι τον περίμεναν κρατώντας πανό και καπνογόνα, δημιουργώντας μια ωραία σκηνή, η οποία κορυφώθηκε όταν τον σήκωσαν στα χέρια τους!