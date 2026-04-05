Μια ώρα πριν το παιχνίδι με την Μύκονο στο ΣΕΦ, τους παίκτες του Ολυμπιακού τους περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη.

Συγκεκριμένα, την ώρα που στα αποδυτήρια οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το καθιερωμένο μιτινγκ, άνοιξε την πόρτα των αποδυτηρίων και «μπούκαρε» μέσα ο Κίναν Έβανς!

Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στην Ελλάδα από την Αμερική, όπου είχε πάει μετά τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη και έκανε έκπληξη στους συμπαίκτες του οι οποίοι έμειναν άφωνοι.

Ο Έβανς τους χαιρέτησε έναν – έναν, όπως φυσικά και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με την ΚΑΕ να βγάζει το βίντεο μέσω των social media στην δημοσιότητα.