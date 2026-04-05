Φαίνεται πως το ΝΒΑ έπαθε…Ρεάλ Μαδρίτης! Η Ισπανική ομάδα είχε κάνει εξέταση σε λάθος πόδι στον Κίλιαν Εμπαπέ και τώρα πήραν την σκυτάλη οι Λέικερς και έκαναν λάθος μαγνητική στον Όστιν Ριβς!

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της ομάδας, Τζέι Τζέι Ρέντικ, δήλωσε πως η αρχική μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Ριβς έγινε σε λάθος σημείο του σώματος και όχι εκεί που είχε υποδειχθεί και έκανε και δεύτερη μαγνητική στην οποία διαπιστώθηκε τελικά ότι έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού.

Ο Ριβς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, καθώς ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται περίπου στις τέσσερις με έξι εβδομάδες.