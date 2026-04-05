Φαίνεται πως το ΝΒΑ έπαθε…Ρεάλ Μαδρίτης! Η Ισπανική ομάδα είχε κάνει εξέταση σε λάθος πόδι στον Κίλιαν Εμπαπέ και τώρα πήραν την σκυτάλη οι Λέικερς και έκαναν λάθος μαγνητική στον Όστιν Ριβς!
Συγκεκριμένα, ο προπονητής της ομάδας, Τζέι Τζέι Ρέντικ, δήλωσε πως η αρχική μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Ριβς έγινε σε λάθος σημείο του σώματος και όχι εκεί που είχε υποδειχθεί και έκανε και δεύτερη μαγνητική στην οποία διαπιστώθηκε τελικά ότι έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού.
Ο Ριβς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, καθώς ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται περίπου στις τέσσερις με έξι εβδομάδες.
"The second [MRI] was today. Again, I don't know where the chain of command lies with Dallas imaging, but uh they scanned the wrong area. Not on our end. We made it explicit what was supposed to be scanned but they scanned the wrong area." JJ Redick on Austin Reaves' MRI https://t.co/JweK8oI1aZ pic.twitter.com/SPcM0hvb0v— Khobi Price (@khobi_price) April 4, 2026