O Στέφανος Τσιτσιπάς σε συνέντευξή του στο περιθώριο της συμμετοχής του στο UTS, κλήθηκε να απαντήσει αν προτιμά η σύντροφός του να είναι τενίστρια ή όχι.

«Προτιμάς να έχεις κοπέλα που παίζει τένις ή όχι;», ρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τενίστας και αυτός απάντησε: «Κοπέλα που δεν παίζει τένις. Ακόμα και αν δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι υπάρχει ανταγωνισμός, πάντα υπάρχει ανταγωνισμός».

Tsitsipas was asked : Tennis player girlfriend or non tennis player girlfriend. Paola Badosa was in the comment section 😜💅 pic.twitter.com/tdndr6AVEi — elfisthunter (@elfistthehunter) April 5, 2026

Την απάντηση αυτή του Τσιτσιπά δεν άφησε ασχολίαστη η πρώην σύντροφός του Πάουλα Μπαντόσα. Η Ισπανίδα σχολίασε με emoji που γελάνε σε ανάρτηση στα social media, δείχνοντας με τον τρόπο της μια ειρωνική διάθεση.