Μπορεί η Άρσεναλ να οδεύει προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στο FA Cup όμως έπεσε θύμα έκπληξης, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Σουθάμπτον και αποκλείστηκε στους προημιτελικούς.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στους ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο 35′ όμως έμειναν πίσω στο σκορ μετά το γκολ του Στιούαρτ.

Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα και το κρατούσαν μέχρι το 68ο λεπτό, όταν ο Γιόκερες έκανε το 1-1. Η Άρσεναλ είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ, αυτό όμως το έβαλαν οι «Άγιοι».

Στο 85′ ο Τσαρλς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έγραψε το 2-1 για τη Σαουθάμπτον, η οποία πανηγύρισε την πρόκριση στους ημιτελικούς του κυπέλλου Αγγλίας.