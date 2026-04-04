Με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει χατ-τρικ και τον Σεμένιο να βρίσκει επίσης τον δρόμο προς τα δίχτυα, η Μάντσεστερ Σίτι συνέτριψε με 4-0 τη Λίβερπουλ και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους ημιτελικούς του FA Cup.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι δύο ομάδες έπαιζαν ανοιχτά με στόχο το γκολ και είχαν αμφότερες φάσεις για να το πετύχουν, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν πέναλτι στο 37′, σε ανατροπή του Ο’ Ράιλι από τον Φαν Ντάικ.

Πέναλτι που εκτέλεσε στο 38′ ο Χάαλαντ για το 1-0, το οποίο πάντως δεν έμεινε για πολύ, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, στο 45’+2′, ο Νορβηγός σκόραρε ξανά, με κεφαλιά αυτή τη φορά μετά τη σέντρα του Σεμένιο, γράφοντας το 2-0.

Οι «κόκκινοι» ήταν, πλέον, με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να μπουν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο για να κυνηγήσουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι, στο 50′ όμως βγήκαν νοκ άουτ… Ο Τσερκί πέρασε την κάθετη για τον Σεμένιο και αυτός βγήκε τετ α τετ και με ωραίο τελείωμα έκανε το 3-0 μέσα σε αποθέωση.

Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, στο 57′, ήρθε και το 4-0 για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Χάαλαντ να κάνει χατ-τρικ σκοράροντας προ κενής εστίας μετά την πάσα «πάρε-βάλε» του Ο’ Ράιλι, βάζοντας πρόωρο τέλος στο ματς.

Η Λίβερπουλ θα μπορούσε να πετύχει το γκολ της τιμής στο 64′ καθώς ο Νούνιες γκρέμισε τον Εκιτικέ και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, ο Τράφορντ όμως είπε «όχι» στον Σαλάχ που ανέλαβε την εκτέλεση.