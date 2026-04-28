Το πρώτο απαραίτητο βήμα έγινε την περασμένη Τρίτη, με τη νίκη 87-79 απέναντι στη Μονακό στα play-ins, σε ένα παιχνίδι όπου ο Τι Τζέι Σορτς βγήκε μπροστά με 21 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η προσφορά του Φαρίντ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ωστόσο, τα πραγματικά δύσκολα αρχίζουν τώρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς απέναντι βρίσκεται η Βαλένθια. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν και στις δύο αναμετρήσεις της regular season από τους Ισπανούς, με τον Εργκίν Αταμάν να είχε δηλώσει μετά τη δεύτερη ήττα πως θα προτιμούσε να μην τους ξαναβρεί στον δρόμο του. Η πραγματικότητα όμως τον φέρνει τώρα απέναντί τους, με στόχο τρεις νίκες που θα οδηγήσουν στο Final Four του ΟΑΚΑ.

Τα νέα ήταν άσχημα για τον Κώστα Σλούκα, καθώς το πρόβλημα στο γόνατο τον θέτει ουσιαστικά εκτός μάχης για ολόκληρη τη σειρά, ενώ και ο Τσέντι Όσμαν δεν έχει προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς λόγω ενοχλήσεων στη μέση, παρά τη συμμετοχή του στο 97-76 επί της Μυκόνου.

Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια αποτελεί για πολλούς την ευχάριστη έκπληξη της EuroLeague, αν και όσοι παρακολουθούν το πρότζεκτ της τα τελευταία χρόνια δεν εξεπλάγησαν ιδιαίτερα από τη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο του συλλόγου. Το Σάββατο η Βαλένθια γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 96-82 για την ACB, με τους Μοντέρο και Τέιλορ να ξεχωρίζουν. Η παρουσία των Μουρ και Πραντίγια παραμένουν ερωτηματικό, ο Λόπεθ-Αροστέγκι συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ ο Κι ήταν διαθέσιμος, δίνοντας μια επιπλέον λύση στην περιφέρεια.