Στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, την Κυριακή 21 Ιουνίου, οι PAGAN ανοίγουν τις πύλες της Τεχνόπολης και καλούν την κοινότητα τους σε μια μυσταγωγία που φιλοδοξούν να χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία του συγκροτήματος.

Στη μικρότερη νύχτα της χρονιάς, οι αρχέγονοι ρυθμοί και οι μελωδίες της γης θα συναντήσουν το παρόν για να ταξιδέψουν στο μέλλον και η νύχτα θα φωτιστεί από την ενέργεια των ψυχών που θα γίνουν ένα.

H ομάδα δουλεύει ήδη με αφοσίωση, δίνοντας σημασία σε κάθε λεπτομέρεια, με όραμα να υφάνει μια ψυχική εμπειρία που μετά το πέρας της να γίνει συλλογική μνήμη. Η μοναδική αυτή παράσταση θα κινηματογραφηθεί ολοκληρωτικά, ώστε η μαγεία του ηλιοστασίου να ζήσει πέρα από εκείνη τη νύχτα και να αγκαλιάζει στα βάθη του χρόνου όλα τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας των PAGAN, παρόντες ή μη.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Έβελυν Ασουάντ – Φωνή

Σταύρος Τσουμάνης – Ηλεκτρική κιθάρα και φωνή

Βασίλης Προδρόμου – Ακουστική κιθάρα και φωνή

Παντελής Πέτρου – Ηλεκτρικό μπάσο και φωνητικά

Μάρκος Παύλου – Γκάιντα και φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας – Πνευστά και φωνητικά

Γιάννης Ράννης – Τύμπανα

Μαριάννα Αναγνωστοπούλου – Φωτογραφία

Ώρα έναρξης: 21:30, οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Προπώληση 12€,

Τιμή ταμείου την ημέρα της συναυλίας 15€

Προπώληση: more.com

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, Γκάζι