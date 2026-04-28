Ο Ολυμπιακός μπαίνει στα Play offs προερχόμενος από έναν απόλυτα νικηφόρο μήνα και έχοντας τερματίσει ξανά στην πρώτη θέση της regular season της EuroLeague. Στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το ζητούμενο απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο με 85-76, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, το 92-81 επί του Άρης και το 94-84 απέναντι στην ΑΕΚ.

Η αναγνώριση ήρθε να επιβεβαιώσει την εξαιρετική πορεία της ομάδας, με τον Σάσα Βεζένκοφ να αναδεικνύεται MVP της φετινής διοργάνωσης και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν. Ο Τζόουνς επέστρεψε απέναντι στην ΑΕΚ μετά την άρση της τιμωρίας του, προσφέροντας 11 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Νιλικίνα και Χολ, που αναμένεται πάντως να είναι διαθέσιμοι. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μόρις, με τον έμπειρο τεχνικό να καλείται πλέον να αποφασίσει τη δωδεκάδα για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι.

Απέναντι στον Ολυμπιακό, η Μονακό φτάνει με ψυχολογία και αίσθηση υπέρβασης. Η παρουσία της και μόνο στα πλέι οφ θεωρείται σημαντική επιτυχία, ειδικά από τη στιγμή που εξασφαλίστηκε μέσω των Play-ins. Αρχικά ηττήθηκε με 87-79 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όμως λίγες ημέρες αργότερα αντέδρασε δυναμικά, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 79-70, με κορυφαίους τους Τάις, Οκόμπο και Μάικ Τζέιμς.

Το περασμένο Σάββατο κατέκτησε και το δεύτερο τρόπαιο της χρονιάς, νικώντας τη Λε Μαν με 87-83 στον τελικό Κυπέλλου, με τους Ντιάλο και Στραζελ να κάνουν τη διαφορά. Ο Νίκολα Μίροτιτς παραμένει εκτός, ο Νέντοβιτς επέστρεψε σταδιακά, ενώ και ο Ταρπέι είναι ξανά διαθέσιμος, δίνοντας περισσότερες λύσεις στον Μαρκοϊσβίλι ενόψει της δύσκολης αποστολής στο ΣΕΦ.