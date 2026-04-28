Ενώπιον του Ναυτοδικείου Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 28/4 ο 20χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 27χρονο στον Άγιο Δήμητριο.

Ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο δράστης κυκλοφορούσε προηγουμένως με μαχαίρι και είχε συλληφθεί για παρόμοια περιστατικά, καθώς και η ομολογία της πρώην συντρόφου του ότι περηφανευόταν για το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.

Το τατουάζ του 20χρονου κάτω από το μάτι

Ο νεαρός έχει κάτω από το μάτι του ζωγραφισμένο ένα δάκρυ, το οποίο φαινομενικά κάνει κάποιος αν έχει βιώσει μεγάλη απώλεια στη ζωή του.

Εντούτοις, σύμφωνα με το Star, στη γλώσσα του υποκόσμου η έννοια είναι διαφορετική, γεγονός που επισήμανε και πρώην φίλη του δράστη.

Ειδικότερα, το δάκρυ κάτω από το μάτι σημαίνει ότι κάποιος έχει δολοφονήσει άνθρωπο ή ότι έκανε απόπειρα.

«Μα καλά, είσαι δολοφόνος;», είχε ρωτήσει τον 20χρονο πρώην φίλη του πριν λίγο καιρό για να λάβει την απάντηση «παραλίγο».

Όσα είπε για τον 20χρονο η πρώην του

«Δεν μου είχε δείξει κάποιο σημάδι, πέρα από το ότι ήταν μερικές φορές ζηλιάρης. Ζήλευε, εντάξει. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί» επεσήμανε σε δηλώσεις της πρώην σύντροφός του.

Η ίδια τόνισε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο 20χρονος θα έφτανε σε μια τέτοια πράξη, περιγράφοντας την απόλυτη έκπληξή της όταν έμαθε τι είχε συμβεί.

«Ήταν ζηλιάρης, ναι. Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε μένα. Έκανε απλά τις γκρίνιες του. Μου έλεγε ότι “εγώ θέλω να είσαι μαζί μου, να μην με αφήσεις για κάποιον άλλον” και έμενε εκεί. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι το έχει κάνει» δήλωσε.

Αναβλήθηκε η δίκη των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία

Αναβλήθηκε για τις 10 Μαΐου η δίκη των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι βαραίνονται με την κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.