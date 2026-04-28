Η περουβιανή δικαιοσύνη άρχισε να διενεργεί προκαταρκτική έρευνα χθες Δευτέρα σε βάρος οκτώ στρατιωτικών έπειτα από επέμβασή τους, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι το σαββατοκύριακο σε περιοχή όπου καλλιεργείται κόκα, ανακοίνωσε η εισαγγελία στην Ταγιακάχα.

Η επιχείρηση, κατά την οποία τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι, εκτυλίχτηκε το Σάββατο, όταν περίπολος του στρατού σταμάτησε σε δρόμο στην περιφέρεια Ουανκαβελίκα, στις Άνδεις, όχημα με οκτώ επιβαίνοντες.

Οι στρατιωτικοί άνοιξαν πυρ εναντίον των επιβατών διότι δεν τους υπάκουσαν, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Σύμφωνα με τον περουβιανό Τύπο, ανάμεσα στα θύματα ήταν νεαροί οι οποίοι, όπως καταγγέλλουν συγγενείς τους, ήταν αθλητές και εργαζόμενοι, δίχως την παραμικρή σχέση με παράνομες δραστηριότητες.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως οι οκτώ στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένου λοχαγού, συνελήφθησαν.

Από την πλευρά του, το περουβιανό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας διαβεβαίωσε σε ανακοινωθέν του ότι η περίπολος «υπέστη επίθεση από πρόσωπα φερόμενα να συνδέονται με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και, αντιμετωπίζοντας πραγματικό και άμεσο κίνδυνο, το προσωπικό ανέφερε πως έδρασε σε νόμιμη άμυνα».

Η Ουανκαβελίκα βρίσκεται στην κοιλάδα που διασχίζουν οι ποταμοί Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο, σε τομέα γνωστό διότι εκεί βρίσκονται οι περισσότερες παράνομες καλλιέργειες κόκας στο κράτος των Άνδεων, που κατατάσσεται δεύτερο παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, πίσω μόνο από την Κολομβία.