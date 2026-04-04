Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την Κυριακή (5/4), για την 1η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το παιχνίδι αλλά και για τον Γιάγκουσιτς.

Οι «πράσινοι» είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό στα play off, με τον Ισπανό τεχνικό να κάνει δηλώσεις στη Nova, λέγοντας τα εξής…

Για το τι περιμένει ο ίδιος απ’ την ομάδα του σ’ αυτό το μίνι πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών: «Το γεγονός ότι ξεκινάμε στα playoff με τους ίδιους βαθμούς με τους οποίους ολοκληρώσαμε την κανονική περίοδο, σημαίνει πως έχουμε ένα ντεσαβαντάζ. Αλλά την ίδια στιγμή είναι μία ευκαιρία να είσαι «εκεί», να είσαι στην Ευρώπη, οπότε είναι σημαντικό, αν αναλύσουμε το που βρισκόμασταν. Και τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα παιχνίδι κάθε φορά».

Για τον αγώνα της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός: «Το γεγονός ότι έχουμε παίξει εναντίον τους σε αρκετά ματς, σημαίνει πως γνωριζόμαστε μεταξύ μας πολύ καλύτερα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα και το γεγονός ότι γνωρίζουμε πλέον τις αδυναμίες της είναι πολύ χρήσιμο για εμάς. Οπότε ευελπιστούμε πως θα είμαστε καλύτεροι και θα μπορούμε να τους νικήσουμε, γιατί είναι μία πολύ καλή ομάδα, αλλά κι εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση πως βελτιωνόμαστε κατά τη διάρκεια της σεζόν».

Για τον Γιάγκουσιτς και αν έχει ομοιότητες η περίπτωσή του με αυτή του Ταμπόρδα και σύντομα θα πάρει κι εκείνος τις ευκαιρίες του: «Ως προπονητής πρέπει να αναλύεις τους ποδοσφαιριστές σου κάθε εβδομάδα, σε κάθε προπόνηση. Ο Ταμπόρδα για εμάς χρειαζόταν λίγο χρόνο για να κατανοήσει τι θέλαμε και τα πήγε πολύ καλά. Και είμαστε χαρούμενοι με αυτό, χαρούμενοι για τον ίδιο, χαρούμενοι για την ομάδα. Κι αυτό δείχνει πως δεν έχουμε κάποια μόνιμη σκέψη. Απλώς τσεκάρουμε την κατάσταση των παικτών και αποφασίζουμε αν θα αγωνιστούν ή όχι ανάλογα με αυτό. Ο Γιάγκουσιτς είναι ένας νεαρός παίκτης και δεν έχει έρθει μόνο γι’ αυτή τη σεζόν, αλλά για τα επόμενα χρόνια, οπότε θα χρειαστεί λίγο χρόνο.

Επίσης, έχει αυτή την περίοδο προσαρμογής όπου θα χρειαστεί να κατανοήσει τι θέλουμε να κάνουμε και πως θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι μαζί του δεδομένου του ταλέντου του και του τρόπου με τον οποίο προπονείται, οπότε θα έχει χρόνο στο μέλλον. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι βραχυπρόθεσμα, αλλά θα είναι εκεί και ευελπιστούμε πως θα μας δώσει καλά παιχνίδια.

Η εμπειρία μου έχει δείξει πως όταν υπογράφεις έναν παίκτη με συμβόλαιο για 3, 4, 5 χρόνια ο κόσμος περιμένει απ’ την πρώτη μέρα να κάνει τη… διαφορά. Αλλά χρειάζεται χρόνος κι αυτό είναι «κλειδί», ειδικά όταν μιλάμε για νεαρούς παίκτες, αλλά αν συνεχίσεις να δουλεύεις σκληρά, θα έχεις και τις ευκαιρίες σου».