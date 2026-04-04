Η Μπάγερν Μονάχου ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 μέχρι το 81ο λεπτό αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Φράιμπουργκ για την 28η αγωνιστική της Bundesliga, στο τέλος όμως κατάφερε να το κάνει 2-3 και να πάρει τη νίκη, πλησιάζοντας κι άλλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς, με την έναρξη του δεύτερου όμως, στο 46′, ο Μανζαμπί βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στη Φράιμπουργκ. Προβάδισμα που μεγάλωσε στο 71′, όταν ο Χόλερ σκόραρε για το 2-0.

Εκείνη τη στιγμή, όλα έδειχναν πως οι Βαυαροί δεν κατάφερνα να πάρουν ούτε τον βαθμό, όπως έχει γίνει τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν, όμως, κατάφεραν να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή και να πάρουν το τρίποντο που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στον τίτλο.

Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί μείωσε σε 2-1 στο 81′ με τον Μπίσοφ, έκαναν το 2-2 στο 92′ με το δεύτερο γκολ του ίδιου παίκτη και στο… 99′ ήρθε και το 2-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, από τον Καρλ.

Έτσι, η Μπάγερν, για την οποία δεν αγωνίστηκε ο Κέιν λόγω τραυματισμού, έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στρέφει πλέον την προσοχή της στον πρώτο προημιτελικού του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης.