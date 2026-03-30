Το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Basket League, ήταν επεισοδιακό με νικητές του Πειραιώτες με 101-94.

Οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης εκτός από την διπλή αποβολή των Ναν και Ντόρσεϊ και των τεχνικών ποινών σε Λεσόρ και Άταμαν, στο φύλλο αγώνα έγραψαν αρκετά ακόμη πράγματα.

Συγκεκριμένα, γράφτηκαν 4 υβριστικά συνθήματα και 4 προειδοποιήσεις, ωστόσο όπως αναφέρουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν γράφτηκε το σύνθημα κατά του Σάσα Βεζένκοβ.