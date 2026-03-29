Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι ένας από τους καλύτερους τενίστες του κόσμου παρά το γεγονός ότι έχει διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 1 από την παιδική του ηλικία, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να κάνει ένεση ινσουλίνης ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγώνων του.

Ο 29χρονος Γερμανός, ο οποίος βρίσκεται στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του Miami Open, όπου ηττήθηκε από τον Γιανίκ Σίνερ. Δεν κατάφερε, επομένως, να κατακτήσει το τουρνουά, κατέκτησε όμως τις καρδιές όλων των φίλων του τένις.

Και αυτό το κατάφερε όχι μόνο με την απόδοσή του, αλλά και με τη μάχη που δίνει με τον διαβήτη, κάτι που έμαθαν όλοι όταν τον είδαν να κάνει ένεση ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Σίνερ.

Ο Ζβέρεφ ίδρυσε το 2022 το ««Alexander Zverev Foundation», το ίδρυμά του, το οποίο έχει ως στόχο τόσο την υποστήριξη παιδιών που έχουν διαγνωστεί με διαβήτη όσο και την παροχή ινσουλίνης και φαρμάκων στα παιδιά που τα χρειάζονται.