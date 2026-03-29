Η Μαρία Σάκκαρη προετοιμάζεται για το Όπεν του Τσάρλεστον που θα διεξαχθεί σε χωμάτινη επιφάνεια και η κλήρωση δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει ανεβάσει την απόδοσή της, όπως έδειξε στα τουρνουά που πήρε μέρος το τελευταίο διάστημα, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στο Τσάρλεστον.

Η Σάκκαρη πέρασε bye τον πρώτο γύρο και θα μπει στη μάχη από τον δεύτερο, όπου θα αντιμετωπίσει την Πάουλα Μπαντόσα, την πρώην σύντροφο του Στέφανου Τσιτσιπά.

Από εκεί και πέρα, η νικήσει την Ισπανίδα, η Μαρία θα αναμετρηθεί, κατά πάσα πιθανότητα, με την Άννα Καλίνσκαγια από τη Ρωσία στον τρίτο γύρο ενώ αν καταφέρει να φτάσει στους προημιτελικούς θα κοντραριστεί με μία εκ των Ιβα Γιόβιτς, Μπιάνκα Αντρέσκου ή Αλίσια Παρκς.