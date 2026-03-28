Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων επικράτησε εύκολα της Μάλτας με 5-0 στη Λιβαδειά και συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς τα τελικά του EURO 2027.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης» Γιάννης Ταουσιάνης έμεινε ικανοποιημένος από τους διεθνείς και παράλληλα έδωσε το σύνθημα για το κρίσιμο παιχνίδι με την Γερμανία την προσεχή Τρίτη 31 Μαρτίου στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός:

«Ξεκινήσαμε τον δεύτερο γύρο προσθέτοντας άλλη μια νίκη στην προσπάθεια που κάνουμε να βρεθούμε στην τελική φάση και οφείλουμε για άλλη μια φορά να συγχαρούμε τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Μας αφήνει ικανοποιημένους το γεγονός ότι μετά από τέσσερις μήνες που είχαμε να αγωνιστούμε, υπηρετήσαμε σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού τις αγωνιστικές μας αρχές όσον αφορά στον τρόπο παιχνιδιού αλλά και την σοβαρότητα στην προσέγγιση των τακτικών συνθηκών του αγώνα, δείχνοντας ότι βαδίζουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει από την αρχή των προκριματικών, χωρίς παρέκκλιση.

Κάποια μικρά διαστήματα με έλλειψη οργάνωσης, καθώς και κάποιες λάθος αγωνιστικές ενέργειες σε ατομικό επίπεδο, είναι σημεία προς διόρθωση. Έχουμε μπροστά μας τρεις μέρες να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, με την Γερμανία.

Ένα ματς ιδιαίτερα απαιτητικό, εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών, που απαιτεί υψηλό βαθμό ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα, σωματικά, πνευματικά, ψυχικά. Όπως σε όλα τα παιχνίδια έως τώρα έτσι και σε αυτό, μέλημά μας είναι να παρουσιάσουμε ένα αγωνιστικό πρόσωπο βασισμένο στην ταυτότητα μας και στη συγκέντρωση στο πλάνο μας».