Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Basket League. Στην Ρόδο ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον Άρη.

Η ομάδα της Ρόδου μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες και έχει ρεκόρ 7-13. Από τη άλλη ο Άρης με έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα έχει ρεκόρ 11-7.

Στο κλειστό της Πυλαίας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πατρών. Ο «δικέφαλος του βορρά», την περασμένη αγωνιστική νίκησε την Μύκονο και με ρεκόρ 12-7 είναι σταθερά στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη ο Προμηθέας μετράει 8 ήττες στα τελευταία 9 παιχνίδια και είναι στο 7-13.

Τέλος, η ΑΕΚ, θα αναμετρηθεί με το Περιστέρι. Η Ένωση μετράει 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια και είναι στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15-5. Το Περιστέρι έχει ανέβει στο 11-9 και στοχεύει στην τετράδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson (16:00, ΕΡΤ Sports 1)

ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πάτρας (16:00, ΕΡΤ 2)

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson (18:15, ΕΡΤ 2)