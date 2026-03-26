Ο Παναθηναϊκός συμπεριέλαβε τον Ματίας Λεσόρ στη λίστα των ξένων παικτών για το ελληνικό πρωτάθλημα, εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα στον Εργκίν Αταμάν να τον χρησιμοποιήσει στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα (30/3, 19:00).

Όπως ισχύει σε κάθε αναμέτρηση της GBL, ο Τούρκος τεχνικός θα πρέπει να αφήνει εκτός δύο παίκτες από τους οκτώ ξένους, ώστε να διαμορφώνεται η εξάδα που θα αγωνιστεί. Οι ξένοι που έχουν δηλωθεί από τον Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι οι εξής: Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς. Μοναδικό ερωτηματικό ο Γκραντ, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στο χέρι στο ματς με την Ντουμπάι.