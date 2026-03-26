Ο Τσάμπι Αλόνσο εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τη Λίβερπουλ, θέτοντας ωστόσο μια βασική προϋπόθεση, να έχει ενεργό ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της BILD.

Τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ισπανό τεχνικό με τους «κόκκινους» πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι ο Άρνε Σλοτ έχει συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλογο έως το 2027.

Σύμφωνα με τους Γερμανoύς, ο Αλόνσο είναι ανοιχτός στο να επιστρέψει στο Άνφιλντ από τη θέση του προπονητή και θα εξέταζε σοβαρά μια επίσημη πρόταση από τη Λίβερπουλ.

Παρόλα αυτά, για να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία, ο πρώην ποδοσφαιριστής του συλλόγου θέλει να διασφαλιστεί εκ των προτέρων ότι θα συμμετέχει ουσιαστικά στις αποφάσεις που αφορούν τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ακόμη πως μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Ιανουάριο, η Λίβερπουλ έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να τον φέρει πίσω στο Άνφιλντ.

Μια πιθανή επιστροφή του Αλόνσο θεωρείται από αρκετούς ως ιδανική ευκαιρία για να μπει σε νέα τροχιά το ήδη ποιοτικό ρόστερ της ομάδας και να ξεκινήσει μια νέα αγωνιστική περίοδος με υψηλές φιλοδοξίες.