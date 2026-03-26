Δεν φαίνεται να έχουν τέλος οι ακυρώσεις σε ξενοδοχεία που είχε δεσμεύσει η FIFA στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του επόμενου Μουντιάλ.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς αυξάνεται ο προβληματισμός γύρω από την εμπορική πορεία της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.

Οι εξελίξεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά και η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα επηρεαστεί το εμπορικό ενδιαφέρον για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στον κόσμο. Ήδη, πάντως, υπάρχουν ενδείξεις για το πώς διαμορφώνεται η εικόνα σε επίπεδο φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα, η FIFA προχώρησε στην ακύρωση περίπου 2.000 δωματίων ξενοδοχείων στη Φιλαδέλφεια, τα οποία είχαν αρχικά κρατηθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ενώ ακυρώθηκαν ακόμη 800 δωμάτια στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν η FIFA και η ένωση ξενοδόχων της Φιλαδέλφειας, περίπου 10.000 δωμάτια είχαν δεσμευτεί αρχικά, όμως στη συνέχεια ένα μεγάλο μέρος αυτών ακυρώθηκε. Όπως διευκρινίστηκε, επρόκειτο για κρατήσεις που αφορούσαν τεχνικά συνεργεία, αποστολές ομάδων, διαιτητές και προσωπικό της διοργάνωσης.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας τόνισε ότι η πρακτική της υπερδέσμευσης δωματίων είναι συνηθισμένη σε διοργανώσεις τέτοιου μεγέθους, καθώς επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των αναγκών όσο πλησιάζει η έναρξη του τουρνουά και αποσαφηνίζεται ο ακριβής αριθμός συμμετεχόντων.

Ο Εντ Γκρόσε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ένωσης ξενοδόχων της πόλης, σημείωσε ότι τέσσερα ξενοδοχεία στο κέντρο της Φιλαδέλφειας ήταν εκείνα που επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η FIFA κινήθηκε βάσει των όρων των συμβολαίων, αποφεύγοντας πιθανές κυρώσεις.

Πάντως, η Φιλαδέλφεια δεν αποτελεί τη μοναδική πόλη που επηρεάζεται από ακυρώσεις, καθώς αντίστοιχες κινήσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες από τις συνολικά 15 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης.

Στην πόλη έχουν προγραμματιστεί έξι αγώνες του Μουντιάλ, ένας εκ των οποίων θα διεξαχθεί στη φάση των «16». Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την εφημερίδα «El Financiero», περίπου το 40% των κρατήσεων που είχε κάνει η FIFA στην Πόλη του Μεξικού έχει ήδη ακυρωθεί, δηλαδή 800 από τα 2.000 δωμάτια.

Αρχικά, η Ομοσπονδία εκτιμούσε ότι το τουρνουά θα προσελκύσει από 5 έως 6,5 εκατομμύρια φιλάθλους, ωστόσο τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι οι προβλέψεις αυτές ενδέχεται να αναθεωρηθούν.