Ο Μίλτος Τεντόγλου προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό και έκανε άλμα στα 8,19μ., επίδοση που του έδωσε τελικά την 6η θέση στο άλμα εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στο Τορούν της Πολωνίας.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα με άλμα στα 8,09μ., το οποίο δεν τον άφησε ικανοποιημένο, στο δεύτερο όμως τα πήγε καλύτερα και ανέβηκε στα 8,15μ.

Ο Τεντόγλου ήθελε να συνεχίσει να ανεβαίνει αλλά στο τρίτο έπεσε στα 8,06μ. και το τέταρτο ήταν στα 8,00μ., με τις ελπίδες για κατάκτηση μεταλλίου να εξανεμίζονται.

Στην πέμπτη προσπάθειά του ο Έλληνας πρωταθλητής προσγειώθηκε στα 8,12μ. και τελικά το καλύτερό του άλμα ήταν το τελευταίο, καθώς μετρήθηκε στα 8,19μ., παίρνοντας έτσι την 6η θέση.

Η κατάταξη του τελικού

1.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.46μ.

2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.

3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.

4.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26

5.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.21μ.

6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.19μ.

7.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.12μ.

8.Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 8.04μ.

9.Κάρεϊ Μακλέοντ (Τζαμάικα) 7.98μ.

10.Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 7.94μ.