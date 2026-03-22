Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 30 πόντους αλλά στη συνέχεια χαλάρωσε και τελικά νίκησε με 84-68 τον Πανιώνιο εκτός έδρας, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Οι δύο ομάδες ήταν πολύ άστοχες στο ξεκίνημα του ματς, με τους «πράσινους» να βρίσκουν στη συνέχεια λύσεις από Φαρίντ και Ερνανγκόμεθ, με αποτέλεσμα να είναι στο +5 (14-19) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρέμεινε πολύ καλή στην άμυνα και στο δεύτερο και παράλληλα άρχισε να σκοράρει πιο εύκολα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να ξεφεύγει και να έχει προβάδισμα 15 πόντων (27-42) με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Το «τριφύλλι» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο και η διαφορά μεγάλωνε συνεχώς, με το σκορ να είναι 37-67 στο 27′. Τα πάντα, επομένως, είχαν ήδη κριθεί, με την ομάδα του Αταμάν να μπαίνει από το +25 (45-70) στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου και έριξε τον ρυθμό της.

Ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε αρκετά στο φινάλε και έδωσε την ευκαιρία στον Πανιώνιο να μειώσει αρκετά, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 84-68.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 27-42, 45-70, 68-84