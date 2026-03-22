Ο Σαμουκέλε Καμπίνι ήταν ένας από τους αριστερούς μπακ με τους οποίους είχε μιλήσει ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο και στη Νότια Αφρική εξηγούν γιατί δεν έγινε τελικά η μεταγραφή.

Η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας ήταν ένα από τα ζητούμενα για τους «πράσινους» στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και στη λίστα τους ήταν και το όνομα του 21χρονου Νοτιοαφρικανού της Μόλντε. Το θέμα όμως δεν προχώρησε και η ιστοσελίδα idiskitimes.co.za εξηγεί το γιατί.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα, ο Ράφα Μπενίτεθ είχει πολύ καλή άποψη για τον παίκτη και γι’ αυτό το «τριφύλλι» έκανε πρόταση ύψους 850.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, στη Μόλντε, η οποία αρχικά απάντησε πως ο παίκτης δεν είναι προς πώληση.

Με τον Παναθηναϊκό να επιμένει, οι Νορβηγοί μπήκαν τελικά σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες όμως σταμάτησαν όταν έκαναν γνωστό πως ήθελαν 2 εκατ. ευρώ για να πουλήσουν τον Καμπίνι. Ποσό που δεν είχαν καμία διάθεση να δώσουν οι «πράσινοι».