Τα καλά του φοράει απόψε το Γουέμπλεϊ, για να υποδεχθεί την Άρσεναλ και την Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Carabao Cup (18:30, Action 24).

Οι δύο ομάδες μετά την προσπάθεια που έκαναν μεσοβδόμαδα για το Champions League, θα μονομαχήσουν για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, με το «βλέμμα» και στην τελική ευθεία του Αγγλικού πρωταθλήματος, καθώς είναι οι δύο από τους φετινούς διεκδικητές της Premier League, και ο νικητής του League Cup θα αποκτήσει καλύτερη ψυχολογία.

Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ τέθηκαν και το 2018 αντιμέτωπες στον τελικό του League Cup, με τους «πολίτες» να επικρατούν με 3-0 με γκολ των Αγουέρο (18’), Κομπανί (58’) και Νταβίντ Σίλβα (65’) και να χαρίζουν στον Πεπ Γκουαρντιόλα τον πρώτο του τίτλο του την Σίτι.

Μάλιστα, τότε ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, είχε βοηθό τον νυν προπονητή της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα.

Ο σημερινός τελικός είναι δέκατος για την Σίτι η οποία μετράει 8 κατακτήσεις, ενώ για την Άρσεναλ θα είναι ο έβδομος τελικός και μετράει μόλις δύο κατακτήσεις.

Οι τροπαιούχοι της διοργάνωσης

10 τρόπαια: Λίβερπουλ

8 τρόπαια: Μάντσεστερ Σίτι

6 τρόπαια: Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ

5 τρόπαια: Άστον Βίλα, Τσέλσι

4 τρόπαια: Τότεναμ, Νότιγχαμ Φόρεστ

3 τρόπαια: Λέστερ

2 τρόπαια: Άρσεναλ, Νόριτς, Μπέρμιγχαμ, Γουλβς

1 τρόπαιο: Νιούκαστλ, Σουόνσι, Γουέστ Μπρομ, Μίντλεσμπρο, ΚΠΡ, Λιντς, Στόουκ Σίτι, Λούτον, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Σουϊντον, Όξφορντ, Μπλάκμπερν