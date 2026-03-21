Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (22/3), εκτός έδρας, τον Βόλο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει πέντε παίκτες στη διάθεσή του.

Οι «ασπρόμαυροι» μοιράζονται με Ολυμπιακό και ΑΕΚ την 1η θέση και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου, ακριβώς πριν την έναρξη των play off, όπου θα κριθούν τα πάντα.

Η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (21/3) και τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς πέντε παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι.

Ο λόγος για τον Λούκα Ιβανούσετς που είναι τιμωρημένος, τον Γιάννη Μιχαηλίδη που έχει ενοχλήσεις στο γόνατο, τον Γιώργο Γιακουμάκη που έκανε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια έκανε ατομικό και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι που έκαναν θεραπεία.