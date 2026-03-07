Κυπελλούχος Ελλάδας στο βόλεϊ Γυναικών, για πρώτη φορά στην ιστορία του, είναι ο Πανιώνιος, ο οποίος νίκησε με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας στον τελικό.

Έχοντας αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήταν το φαβορί στον τελικό και το απέδειξε με εμφατικό τρόπο, καθώς πήρε άνετα τα δύο πρώτα σετ.

Οι «κυανέρυθρες» έκαναν το 1-0 με 25-17 και στη συνέχεια πήραν με 25-15 και το δεύτερο σετ, με τον ΑΟ Θήρας να αντιδρά στη συνέχεια και να μειώνει σε 2-1, παίρνοντας με 27-25 το τρίτο σετ.

Ο Πανιώνιος, όμως, ήταν αποφασισμένος να κατακτήσει το κύπελλο και απάντησε άμεσα, φτάνοντας στο 25-20 για το 3-1, με τους πανηγυρισμούς να είναι έξαλλοι αμέσως μετά τον νικητήριο πόντο.

Τα σετ: 25-17, 25-15, 25-27, 25-20