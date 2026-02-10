Χάρη και λάμψη υπό… προθεσμία φαίνεται πως έχουν τα μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, καθώς ολοένα και περισσότεροι αθλητές διαπιστώνουν ότι το πολυπόθητο τρόπαιό τους «σπάει» στα χέρια τους λίγες μόλις ώρες μετά την απονομή. Από χρυσά όνειρα μέχρι σπασμένες κορδέλες, η εικόνα των πανηγυρισμών θολώνει από την αμηχανία των διοργανωτών που δεσμεύονται για έρευνα «με τη μέγιστη προσοχή».

Η Αμερικανίδα σκιέρ Μπρίζι Τζόνσον έζησε το απόλυτο σοκ, όταν μόλις 15 λεπτά μετά την κατάκτηση του χρυσού στο downhill στο Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο είδε τον χρυσό δίσκο να αποκολλάται από την κορδέλα στη διάρκεια των ξέφρενων πανηγυρισμών της. «Δεν ξέρω αν οι Ιταλοί είναι γνωστοί για τη μηχανική τους», σχολίασε σκωπτικά στη χώρα της Ferrari και της Fiat, κρατώντας στα χέρια της ένα μετάλλιο… σε δύο κομμάτια. Αντίστοιχη ατυχία είχε και η Αλίσα Λιου στο ομαδικό καλλιτεχνικό πατινάζ, η οποία ανέβασε βίντεο στο Instagram κρατώντας το χρυσό της μετάλλιο στη μία και την κορδέλα στην άλλη, γράφοντας ειρωνικά: «Το μετάλλιό μου δεν χρειάζεται την κορδέλα».

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες και μετάλλια που… λυγίζουν

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα χρυσά μετάλλια, αλλά απλώνεται σε όλα τα χρώματα του βάθρου, από το Μιλάνο μέχρι τις Δολομίτες. Ο Βούλγαρος σνόουμπορντερ Τέρβελ Ζαμφίροφ είδε το χάλκινο μετάλλιό του από το παράλληλο γιγαντιαίο σλάλομ να πέφτει από τη λωρίδα όσο έτρεχε, καταφέρνοντας ευτυχώς να το ξανακουμπώσει. Λιγότερο τυχερή η Σουηδέζα σκιέρ Έμπα Άντερσον, της οποίας το ασημένιο μετάλλιο στο σκιathlon αποκολλήθηκε και χάθηκε κάτω από το χιόνι, πριν εντοπιστεί έπειτα από αγωνιώδη έρευνα – η ίδια πάντως εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια να βρει το ελαττωματικό κλιπ που θα το κρατούσε στη θέση του.

Η Γερμανική ομάδα στο μπιάθλον ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα τη στιγμή που το χάλκινο μετάλλιο του Γιούστους Στρέλοου αποσπάται από την κορδέλα στη διάρκεια χορού των αθλητών στο «Funkytown», με το καυστικό σχόλιο: «Hey Olympics, what’s up with those medals?». Πίσω από τα προβληματικά μετάλλια βρίσκονται τα νομισματοκοπεία IPZS, το ιταλικό Κρατικό Νομισματοκοπείο και Πολυγραφικό Ινστιτούτο, κρατική εταιρεία που παράγει ιταλικά κέρματα, γραμματόσημα και διαβατήρια και φέτος σχεδίασε τα βραβεία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Τα μετάλλια έχουν διάμετρο λίγο πάνω από 3 ίντσες, πάχος μικρότερο από μισή ίντσα και το χρυσό ζυγίζει πάνω από ένα κιλό, γεγονός που κάνει κάθε αποκόλληση από την κορδέλα ακόμη πιο θεαματική – και επικίνδυνη για το κύρος των Αγώνων.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: το «πράσινο» μετάλλιο που ραγίζει

Σε μια κίνηση με έντονο περιβαλλοντικό συμβολισμό, η IPZS χρησιμοποίησε ανακυκλωμένα υλικά από τα δικά της βιομηχανικά απόβλητα για την κατασκευή των μεταλλίων, κάτι που αρχικά παρουσιάστηκε ως πρωτοποριακή οικολογική επιλογή. Όμως, όσο πληθαίνουν οι καταγγελίες για σπασμένες κορδέλες και χαμένα μετάλλια στο χιόνι, η συζήτηση μετατοπίζεται από την πράσινη καινοτομία στην ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του ίδιου του συμβόλου της ολυμπιακής δόξας, γράφει η Wall Street Journal.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που τα μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται… ευαίσθητα στην ένταση των πανηγυρισμών. Μετά το Παρίσι 2024, πάνω από 200 μετάλλια της Chaumet επιστράφηκαν στη Monnaie de Paris για αντικατάσταση λόγω έντονης φθοράς, ενώ η Αμερικανίδα ποδοσφαιρίστρια Λιν Μπιγεντόλο περιέγραψε στο TikTok το δικό της χρυσό ως «το πιο ακριβό σουβέρ στον κόσμο» όταν έπεσε από την κορδέλα κατά τη διάρκεια ξέφρενου χορού. Στο Μιλάνο-Κορτίνα, οι διοργανωτές υπόσχονται να βρουν λύση «ώστε η στιγμή της απονομής, μία από τις σημαντικότερες στη ζωή ενός αθλητή, να είναι απλώς τέλεια» – μέχρι τότε, όμως, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 θα μείνουν στη μνήμη και για τα μετάλλια που δεν άντεξαν το βάρος της δόξας.