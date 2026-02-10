Η Λίντσεϊ Βον επέστρεψε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 με στόχο μια δυνατή παρουσία. Όμως, στην Κορτίνα, η προσπάθειά της σταμάτησε απότομα μετά από μια σοβαρή πτώση στην κατάβαση. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο: δεν μετανιώνει για τίποτα.

Μία από τις πιο πολυβραβευμένες Αμερικανίδες σκιέρ στην ιστορία, η Λίντσεϊ Βον δεν ολοκλήρωσε την κατάβασή της μετά από μια δραματική πτώση στο αγώνισμα της γυναικείας κατάβασης, την Κυριακή το πρωί, στην Κορτίνα. Χτύπησε σε μια πόρτα της διαδρομής, έχασε την ισορροπία της και κατέληξε με δύναμη στο έδαφος, μέσα σε ένα σύννεφο χιονιού. Έμεινε στο έδαφος για περισσότερα από 15 λεπτά, πριν μεταφερθεί αεροπορικώς εκτός πίστας.

Η 41χρονη στράφηκε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας για να μοιραστεί μια ενημέρωση για την κατάστασή της, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά. Η Λίντσεϊ Βον έκανε σκι με ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό της γόνατο, έναν τραυματισμό που υπέστη σε πτώση μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα.

Αυτή ήταν η πέμπτη της παρουσία σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο παρελθόν είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στη γυναικεία κατάβαση το 2010.

Η ανάρτηση της Λίντσεϊ Βον

Χθες το ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε, όπως το είχα ονειρευτεί. Δεν ήταν ένα τέλος σαν από βιβλίο ή ένα παραμύθι, ήταν απλώς η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και είχα δουλέψει τόσο σκληρά για να το πετύχω. Γιατί στην κατάβαση σκι η διαφορά ανάμεσα σε μια στρατηγική γραμμή και έναν καταστροφικό τραυματισμό μπορεί να είναι μόλις πέντε ίντσες.

Ήμουν απλώς πέντε ίντσες πιο «κλειστά» στη γραμμή μου, όταν το δεξί μου χέρι πιάστηκε μέσα στην πόρτα, με έστριψε και προκάλεσε την πτώση μου. Ο πρόσθιος χιαστός μου και οι παλαιότεροι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την πτώση.

Δυστυχώς, υπέστην ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης που προς το παρόν είναι σταθερό, αλλά θα χρειαστεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί σωστά.

Παρότι η χθεσινή ημέρα δεν τελείωσε, όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν μετανιώνω. Το να στέκομαι χθες στην αφετηρία ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στεκόμουν εκεί έχοντας μια πιθανότητα να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη. Ήξερα επίσης ότι οι αγώνες εμπεριέχουν ρίσκο. Πάντα είχαν και πάντα θα είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άθλημα.

Και όπως ακριβώς στο σκι, έτσι και στη ζωή παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές οι καρδιές μας ραγίζουν. Μερικές φορές δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθούμε.

Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα. Ελπίζω, αν κρατήσετε κάτι από τη διαδρομή μου, να είναι ότι όλοι έχετε το θάρρος να τολμάτε το μεγάλο. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μη ρισκάρετε για τον εαυτό σας. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθείς. Πιστεύω σε εσάς, όπως πιστέψατε κι εσείς σε μένα.

Η πτώση της Λίντσεϊ Βον

Ο τραυματισμός της, που προκάλεσε σοκ σε όσους είδαν τη σφοδρή πτώση της την Κυριακή, είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί «σύνθετο κάταγμα κνήμης», το οποίο θα χρειαστεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί.