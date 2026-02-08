Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο των χειμερινών αθλημάτων η τρομακτική πτώση που είχε η Αμερικανίδα Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια του αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξενούνται στην Ιταλία.

Η 41χρονη σκιέρ, εμφανώς σε αφόρητο πόνο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τις κραυγές της, προκαλώντας ανησυχία σε αθλητές και θεατές.

Το ατύχημα σημειώθηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της διαδρομής, σε μια στιγμή που η Βον –θεωρούμενη θρύλος της κατάβασης– επιχειρούσε να μπει δυναμικά στον αγώνα.

Αμέσως μετά την πτώση, η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή, καθώς η αθλήτρια αγωνιζόταν ήδη με κομμένο χιαστό στο αριστερό γόνατο. Είχε τραυματιστεί βαριά μόλις μία εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών, γεγονός που έκανε την παρουσία της στους Αγώνες ακόμη πιο δύσκολη.

Για τον λόγο αυτό, ελικόπτερο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τη Βον, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο για εξετάσεις και περίθαλψη.

Υπενθυμίζεται ότι η Λίντσεϊ Βον είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από την ενεργό δράση το 2019. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2024 γνωστοποίησε πως επιστρέφει στις πίστες, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι χρόνιοι πόνοι που την είχαν οδηγήσει στο τέλος της καριέρας της.

Η διαδρομή της στον χώρο του αλπικού σκι είναι εντυπωσιακή. Στην καριέρα της έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012), ενώ το 2010 έγραψε ιστορία ως η πρώτη Αμερικανίδα που κατέκτησε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατάβαση.

Ο τραυματισμός στο γόνατο που την ταλαιπωρούσε σημειώθηκε σε αγώνα κατάβασης στο Κραν Μοντανά, στις 30 Ιανουαρίου 2026, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη διοργάνωση.

Και η Μορένο

Ανάλογο ατύχημα είναι και η 25χρονη Μορένο από την Ανδόρα για την οποία επίσης χρειάστηκε να επέμβει το ελικόπτερο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο μετά την τρομακτική προσγείωση που είχε σε άλλο σημείο της πίστας, στο ίδιο αγώνισμα.



