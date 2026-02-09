Η μεγάλη επιστροφή της Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είχε το τέλος που ονειρευόταν. Η 41χρονη θρύλος του σκι νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, μετά από μια σοκαριστική πτώση στον τελικό της ελεύθερης κατάβασης που την ανάγκασε να αποχωρήσει από την πίστα με ελικόπτερο.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια είχε δείξει για ακόμα μία φορά το πείσμα της: παρόλο που στις 30 Ιανουαρίου είχε υποστεί ρήξη χιαστού σε αγώνα στην Ελβετία, αρνήθηκε να καταθέσει τα όπλα και εμφανίστηκε στην αφετηρία των Χειμερινών Ολυμπιακών την Κυριακή.

Όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος της. Μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση στην πίστα της Κορτίνα, η Βον χτύπησε σε μία πύλη, ενώ βρισκόταν στον αέρα, χάνοντας εντελώς τον έλεγχο. Οι κραυγές της πάγωσαν το κοινό, ενώ οι διασώστες έμειναν από πάνω της για αρκετά λεπτά πριν τη μεταφέρουν με φορείο στο ελικόπτερο.

Από το νοσοκομείο του Τρεβίζο έγινε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε ορθοπεδική επέμβαση για την αποκατάσταση κατάγματος στο αριστερό της πόδι. Η ομάδα της καθησύχασε τους θαυμαστές της, δηλώνοντας πως η κατάστασή της είναι σταθερή.

«Είναι ένα σκληρό άθλημα», σχολίασε η Ανούκ Πάτι της αμερικανικής ομοσπονδίας. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί οι αθλητές ρίχνονται στην πλαγιά με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Θα γίνει καλά, αλλά ο δρόμος της ανάρρωσης θα είναι μακρύς».

Στις κερκίδες, η αγωνία ήταν έκδηλη. Ο ράπερ Snoop Dogg παρακολουθούσε αποσβολωμένος, ενώ ο πατέρας της σκιέρ, φανερά συγκλονισμένος, δεν άντεχε καν να κοιτάξει προς το μέρος της όσο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Η συναθλήτρια της Βον, Μπρίζι Τζόνσον, αναδείχθηκε, σύμφωνα με το Sky News, χρυσή ολυμπιονίκης στην ελεύθερη κατάβαση. Με τη νίκη της αυτή, η Τζόνσον έγινε η δεύτερη Αμερικανίδα στην ιστορία που κατακτά την κορυφή στο συγκεκριμένο αγώνισμα, μετά τη Λίντσεϊ Βον που είχε πετύχει πρώτη τη συγκεκριμένη διάκριση.