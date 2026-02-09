Ο Ιλία Μαλίνιν οδήγησε την ομάδα των ΗΠΑ στο δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό καλλιτεχνικό πατινάζ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026, σε έναν τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες απέναντι στην Ιαπωνία.

Η αμερικανική ομάδα μπήκε στους αγώνες με υψηλές προσδοκίες και το ομαδικό αγώνισμα αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να δείξει τη δυναμική της. Τελικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν έπειτα από σκληρή μάχη την Κυριακή, με τον 21χρονο δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Ιλία Μαλίνιν, γνωστό ως «Quad God» (Θεός των τετραπλών αλμάτων), να αναλαμβάνει τον καθοριστικό ρόλο.

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ήταν ισόβαθμες στους 59 βαθμούς πριν από το ελεύθερο πρόγραμμα ανδρών, το τελευταίο αγώνισμα της διοργάνωσης. Ο Ιλία Μαλίνιν παρουσίασε ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα με πολλά τετραπλά άλματα. Παρότι σε ένα σημείο ακούμπησε τα χέρια του στον πάγο και τελικά δεν επιχείρησε το πιο δύσκολο άλμα του αθλήματος, το τετραπλό άξελ, εκτέλεσε αρκετά στοιχεία υψηλής δυσκολίας, ώστε να ξεπεράσει τον Ιάπωνα, Σουν Σάτο, και να χαρίσει το χρυσό μετάλλιο στις ΗΠΑ.

Η βαθμολογία του έφτασε τους 200,03 βαθμούς, έναντι 194,86 του Σουν Σάτο, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Γιούμα Καγκιγιάμα, τον αθλητή που είχε προηγηθεί του Ίλια Μαλίνιν στο σύντομο πρόγραμμα το Σάββατο. Ο Σουν Σάτο παρουσίασε μια εξαιρετικά καθαρή εμφάνιση, προκαλώντας ανησυχία στους φιλάθλους ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να ανατρέψει το αποτέλεσμα, όμως η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία του προγράμματος του Ιλία Μαλίνιν αποδείχτηκε καθοριστική.

Παρά την απουσία του τετραπλού άξελ, το πρόγραμμα του Ιλία Μαλίνιν παρέμεινε τόσο απαιτητικό που του επέτρεψε να υπερισχύσει ενός καθαρότερου, αλλά τεχνικά λιγότερο δύσκολου προγράμματος του Σουν Σάτο. Η διοργανώτρια Ιταλία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, με τον Ματέο Ρίτσο να ξεσηκώνει το κοινό.

Το ομαδικό καλλιτεχνικό πατινάζ της Κυριακής περιλάμβανε τέσσερα επιμέρους αγωνίσματα: ελεύθερο χορό στον πάγο, ελεύθερο πρόγραμμα ζευγαριών, ελεύθερο πρόγραμμα γυναικών και ελεύθερο πρόγραμμα ανδρών.

Το backflip που επέστρεψε στους Ολυμπιακούς μετά από δεκαετίες

Το ανάποδο άλμα στο καλλιτεχνικό πατινάζ, γνωστό ως backflip, κουβαλά μια ξεχωριστή ολυμπιακή ιστορία: εμφανίστηκε νόμιμα για πρώτη και μοναδική φορά στους Αγώνες του 1976 από τον Αμερικανό, Τέρι Κουμπίτσα, πριν η Διεθνής Ένωση Πάγου το απαγορεύσει το 1977, θεωρώντας το επικίνδυνο και αντίθετο με τον βασικό κανόνα προσγείωσης στο ένα πόδι.

Surya bonaly did it first at the 1998 winter olympic Games in nagano pic.twitter.com/n1OXALetMN https://t.co/drrQzDvI0I — Amy ⁸¹ (@badlandsambrose) February 8, 2026

Παρ’ όλα αυτά, επέστρεψε συμβολικά στο ολυμπιακό προσκήνιο το 1998, όταν η Γαλλίδα Surya Bonaly το εκτέλεσε στο ελεύθερο πρόγραμμά της, γνωρίζοντας ότι θα τιμωρηθεί βαθμολογικά, σε μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία. Σήμερα, όμως, η απαγόρευση έχει αρθεί από το 2024 και το backflip μπορεί να ενταχθεί ως χορογραφικό στοιχείο, χωρίς να δίνει τεχνικούς βαθμούς.

Έτσι, στους Ολυμπιακούς του Μιλάνο-Κορτίνα, ο Ιλία Μαλίνιν το εκτέλεσε τόσο στο σύντομο πρόγραμμα του ομαδικού το Σάββατο, στην ολυμπιακή του πρεμιέρα, όσο και την Κυριακή στο ελεύθερο πρόγραμμα, κερδίζοντας ξανά το χειροκρότημα του κοινού. Ο Μαλίνιν έγινε μόλις ο τρίτος αθλητής στην ιστορία που εκτέλεσε backflip σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και ο πρώτος που το κατάφερε νόμιμα έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια.

