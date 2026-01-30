Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από τη Λυών, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 78-79 στην 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Έργκιν Άταμαν επεσήμανε την εξαιρετική εμφάνιση του Κώστα Σλούκα και υπογράμμισε ότι η ομάδα του στα τελευταία δύο λεπτά υπέπεσε σε «ντροπιαστικά λάθη».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν: «Ελέγχαμε τον ρυθμό του αγώνα και είχαμε αρκετή διαφορά στα κρίσιμα σημεία. Στα τελευταία δύο λεπτά κάναμε ντροπιαστικά λάθη και τους επιτρέψαμε να μειώσουν τη διαφορά, αλλά είχαμε κυριαρχία στο παιχνίδι. Σε αυτή τη φάση, είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε τις νίκες. Ο Κώστας Σλούκας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη».

Για τη σημασία της νίκης και τα σκαμπανεβάσματα του Παναθηναϊκού φέτος:

«Κάθε παιχνίδι μετράει. Η Βιλερμπάν στην έδρα της είναι μια επικίνδυνη ομάδα, αλλά ήρθαμε αποφασισμένοι να νικήσουμε με την εξαιρετική άμυνά μας. Τα τελευταία δύο λεπτά κάναμε λάθη και τους δώσαμε εύκολους πόντους, αλλά χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο Σλούκας ανέλαβε την ευθύνη, όπως και ο Γκραντ. Ευτυχώς έχουμε παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το επίπεδο, γιατί κάποιοι άλλοι έπαιξαν με ντροπιαστικό τρόπο και δεν είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν, επομένως θα βασιζόμαστε μόνο σε αυτούς που μπορούν».