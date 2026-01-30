Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε κοντά στην πρώτη εξάδα της Euroleague και μακριά από εκπλήξεις, χάρη στην εμπειρία του Κώστα Σλούκα και την απόδοση του Τζέριαν Γκραντ. Αν και δεν εντυπωσίασαν συνολικά με την εμφάνισή τους, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 79-78 της Βιλερμπάν στην 25η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 15-10, ενώ η ομάδα των ουραγών υποχώρησε στο 6-19.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφτασε να προηγείται ακόμα και με 15 πόντους, όμως στα τελευταία λεπτά χαλάρωσε υπερβολικά. Αυτό έδωσε στη Βιλερμπάν την ευκαιρία να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι «πράσινοι» είχαν ξεκάθαρα πρόσωπα πρωταγωνιστές. Ο Κώστας Σλούκας έκανε ακόμα μία ηγετική εμφάνιση (26π., 3ρ., 9ασ.), δείχνοντας γιατί αποτελεί τον βασικό άξονα της ομάδας. Μαζί του, ο Τζέριαν Γκραντ (15π., 5ρ., 3ασ.) έδωσε πολύτιμες λύσεις, ειδικά όταν το παιχνίδι κόλλησε επιθετικά, ενώ ο Ρισόν Χολμς (11π., 9ρ., 3 μπλοκ) βοήθησε τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία φάσεων.

Από τη Βιλερμπάν που πάλεψε και εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη του Παναθηναϊκού ξεχώρισε ο Μπράιαν Ανκόλα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στον αγώνα με τους Σορτς, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χολμς, όμως η εκκίνηση ήταν εφιαλτική. Στο δίλεπτο το σκορ είχε ήδη γράψει 8-0, με τους «πράσινους» να μετρούν 0/3 δίποντα και ισάριθμα άστοχα τρίποντα. Ο Γκραντ πήρε τη θέση του Τολιόπουλου και έδωσε άμεσα λύση, σκοράροντας από τα 6,75., ενώ λίγο αργότερα πέτυχε και δεύτερο τρίποντο για το 14-6 (5΄). Ο Αταμάν είχε ήδη ρίξει στο παρκέ τους Όσμαν και Σλούκα, με τον αρχηγό να παίρνει μπροστά και να πετυχαίνει επτά σερί πόντους, φέρνοντας το ματς στο 16-15 στο 8΄. Με μία βολή του Ερτέλ, το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 17-15.

Το σκορ παρέμεινε χαμηλό και στη δεύτερη περίοδο, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται επιθετικά (22-22 στο 15΄). Σταδιακά, όμως, το «τριφύλλι» βρήκε καλύτερο ρυθμό και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενο με έξι πόντους (29-35).

Στο 25ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός πήρε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (33-44), μετά από κλέψιμο του Χολμς και τελείωμα του Ερνανγκόμεθ. Ο Σλούκας ευστόχησε σε τρίποντο για το 44-55 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως στην τελευταία φάση ο Φαρίντ έπεσε άτσαλα πάνω στον Ανγκόλα, ο οποίος με δύο βολές διαμόρφωσε το 46-55 στο 30’.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην τέταρτη περίοδο και με επιμέρους 8-4 πλησίασαν στο 54-59 (32΄). Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση, με σερί 10-0 που έστειλε τη διαφορά στο 54-69 στο 36’. Χολμς και Σλούκας κράτησαν το προβάδισμα (62-73), όμως η Βιλερμπάν δεν παρέδωσε τα όπλα, τρέχοντας σερί έξι πόντων για το 68-73, με 50” να απομένουν. Μήτογλου και Βοτιέ αντάλλαξαν καλάθια (70-75), πριν ο Σλούκας με δύο εύστοχες βολές γράψει το 70-77 στα 19.7” πριν τη λήξη. Ο Σέλιας ευστόχησε σε τρίποντο για το 73-77, ο Σορτς υπέπεσε σε λάθος και ο Ερτέλ μείωσε σε 75-77 στα 2΄΄ για τη λήξη. Ο Σλούκας σφράγισε τη νίκη από τη γραμμή των βολών (75-79), με τον Ανγκόλα να γράφει με τρίποντο το τελικό σκορ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μόγκουλκοτς, Βίλιους, Πέτεκ

Οι συνθέσεις:

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πιερίκ Πουπέ): Έμπουα 6 (1), Σέλιας 9 (3), Χάρισον, Ανγκόλα 20 (3), Ερτέλ 8 (1), Αζανσά 14 (3), Μάσα 2, Λάιτι, Εντιαγιέ 5 (1), Γουάτσον, Βοτιέ 14, Τραορέ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 2, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 4, Χολμς 11, Σλούκας 26 (4), Ρογκαβόπουλος 5 (1), Γκραντ 15 (3), Τολιόπουλος, Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6, Μήτογλου 8.

πηγή: ΑΠΕ