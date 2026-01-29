Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στη 17η θέση της League Phase του Europa League και θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα στα πλέι οφ για την πρόκριση στους «16» ενώ ο 20ος Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν ή τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι «ασπρόμαυροι», με το μυαλό στην τραγωδία της Ρουμανίας με τους επτά νεκρούς οπαδούς, λύγισε στα τελευταία λεπτά κόντρα στη Λιόν στη Γαλλία, ηττήθηκε με 4-2 και τερμάτισε στη 17η θέση. Αυτό σημαίνει πως θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα, σε διπλά παιχνίδια, με στόχο την πρόκριση στους «16».

Όσο για τους «πράσινους», οι οποίοι είχαν πάρα πολλές απουσίες, προηγήθηκαν κόντρα στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ αλλά δέχθηκαν την ισοφάριση και με το τελικό 1-1 τερμάτισαν στην 20η θέση και θα αναμετρηθούν με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν στα πλέι οφ, με στόχο την πρόκριση στους «16».

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τις αντιπάλους της την Παρασκευή (30/1), ημέρα που θα γίνει η κλήρωση της UEFA.

Οι διασταυρώσεις των play-offs

Σέλτικ/Λουντογκόρετς – Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος

Φενέρμπαχτσε/Παναθηναϊκός – Νότιγχαμ Φόρεστ/Βικτόρια Πλζεν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ/Μπραν – Γκενκ/Μπολόνια

ΠΑΟΚ/Λιλ – Ερυθρός Αστέρας/Θέλτα

Η τελική βαθμολογία