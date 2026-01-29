Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν θα είναι στη Groupama Arena για το ματς με τη Λιόν, φρόντισαν όμως να τοποθετήσουν εκεί ένα πανό αφιερωμένη στη μνήμη των επτά οπαδών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι «ασπρόμαυροι» ζήτησαν την αναβολή του αγώνα, αυτός όμως θα διεξαχθεί κανονικά καθώς η UEFA ήταν αρνητική. Όπως και να έχει, οι οργανωμένοι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» ακύρωσαν τις εκδρομές τους και επέστρεψαν στην Ελλάδα, φρόντισαν όμως ώστε να υπάρχει στο γήπεδο ένα πανό.

Ένα πανό που τοποθετήθηκε στη θύρα που θα τους φιλοξενούσε και το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των επτά οπαδών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά όλη την Ελλάδα.

«Καλό παράδεισο αδέρφια», είναι αυτό που αναγράφεται.