Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κρέμασαν πανό για τις τραγωδίες σε Τέμπη και Αδαμούθ και αυτοί της Μπέτις τους συνεχάρησαν μέσω των social media, πριν την έναρξη του αγώνα για το Europa League.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται για την 7η αγωνιστική της League Phase, το μυαλό των οπαδών όμως δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στην τραγωδία που συγκλονίζει την Ισπανία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ, περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

Συνολικά 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με το μυαλό όλων των Ελλήνων να πάει στην τραγωδία των Τεμπών, το 2023, όπου σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Έτσι, στις εξέδρες της Τούμπας οι φίλοι του ΠΑΟΚ κρέμασαν πανό, στο οποίο έγραψαν: Αδαμούθ – Τέμπη, διαφορετικό μέρος ίδια τραγωδία».

Πανό που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους Ισπανούς φιλάθλους, οι οποίοι συγχαίρουν, μέσω των social media, τους Έλληνες για την κίνησή τους.