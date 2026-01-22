Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σε λίγες ώρες (22/1, 19:45) τη Μπέτις για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, το τρόπαιο του οποίου βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας.

Η UEFA συνηθίζει να… περιφέρει την κούπα από γήπεδο σε γήπεδο και για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης αυτό βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα είναι στην Τούμπα για την αναμέτρηση των «ασπρόμαυρων» με τους Ανδαλουσιανούς.

Η ΠΑΕ προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα social media γράφοντας πως υπάρχει ένας «ξεχωριστός επισκέπτης» για το σημερινό παιχνίδι, στο οποίο η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα προσπαθήσει να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα πλέι οφ.

Ο ΠΑΟΚ είναι στη 18η θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς και θέλει να πάει στους 12 και να είναι σίγουρος για την παρουσία του στην πρώτη 24άδα, ενώ η Μπέτις είναι στην 4η με 14 και θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρώτη 8άδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».