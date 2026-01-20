Ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς από τον Μπάμπη Κωστούλα με ανάποδο ψαλίδι χάρισε στην Μπράιτον τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Μπόρνμουθ (1-1), με τον Τιερί Ανρί να αποθεώνει τον νεαρό Έλληνα επιθετικό για την έμπνευση και την εκτέλεσή του.

Ο Κωστούλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει και αυτή τη φορά το έκανε μπροστά στο κοινό του «American Express Stadium», το βράδυ της Δευτέρας (19/1). Ο 18χρονος φορ σημείωσε ένα εντυπωσιακό τέρμα, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, μέσα σε κλίμα απόλυτου ενθουσιασμού. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Γουέλμπεκ, και δικαίωσε απόλυτα την επιλογή του Φαμπιάν Χίρτσελερ.

An INCREDIBLE equaliser from Babis Kostoulas! 🤯 Highlights in partnership with @MPBcom. 🤝 pic.twitter.com/IKHLKHnFyc — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 20, 2026

Η φάση ξεκίνησε από γέμισμα του Μποσκάλι και κεφαλιά του Φαν Χεκ, με τον Κωστούλα να υποδέχεται την μπάλα έχοντας τον αμυντικό κολλημένο στην πλάτη του. Με άψογο κοντρόλ στο στήθος και χωρίς δεύτερη σκέψη, εκτέλεσε με ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και αφήνοντας άγαλμα τον Πέτροβιτς.

Το γκολ έγινε άμεσα viral και προκάλεσε τον θαυμασμό κορυφαίων αναλυτών. Ανάμεσά τους και ο θρύλος της Premier League και της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί, ο οποίος μιλώντας στο Sky Sports στάθηκε κυρίως στην αυτοπεποίθηση και τη δυσκολία της προσπάθειας.

«Απαιτεί τεράστια αυτοπεποίθηση για να επιχειρήσεις κάτι τέτοιο χωρίς να το σκεφτείς δεύτερη φορά. Μόνο ο ίδιος ξέρει αν είχε εξαρχής στο μυαλό του το ψαλιδάκι, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Το δοκίμασε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Αν παρατηρήσει κανείς τη φάση, θα δει πόση πίεση δέχεται από τον αμυντικό στην πλάτη του. Υπάρχει επαφή τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως καταφέρνει να βρει την μπάλα λίγο στο πλάι και να τη στείλει στην απέναντι γωνία, εκεί όπου δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανρί.