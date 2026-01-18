Η βραδιά ανήκει στον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ «καθάρισε» για ακόμα ένα ντέρμπι της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, καθώς μετά το χατ τρικ της Λεωφόρου έκανε καρέ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο 27χρονος επιθετικός της ΑΕΚ μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες στη μεικτή ζώνη της «OPAP Arena» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόστιμο του Μάριου Ηλιόπουλου, τονίζοτας πως δεν επηρέασε την ομάδα.

Θυμίζουμε πως ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου τιμώρησε την ομάδα με 400.000 ευρώ, εάν δεν κάνουν το 3Χ3 στα ματς με Παναθηναϊκό, Αστέρα AKTOR και Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Λούκα Γιόβιτς

Ξέρεις πως είσαι ο πρώτος που σκόραρε τέσσερα γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε ένα ντέρμπι;

«Δεν το ήξερα. Είναι ωραίο να το ακούω, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Όπως είπα, μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ήταν ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Και δείξαμε αντίδραση.

Ήμασταν πολύ καλοί σήμερα. Ίσως στο πρώτο ημίχρονο, τα τελευταία 15-20 λεπτά, ήμασταν πολύ πίσω. Αμυνθήκαμε λίγο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αρχίσαμε να πιέζουμε και σκοράραμε το δεύτερο γκολ και “κλειδώσαμε” το παιχνίδι».

Παραλίγο να σπάσεις το ρεκόρ σου με πέντε γκολ σε ένα ματς με τη φανέλα της Άιντραχτ;

«Το σκέφτηκα λίγο αυτό. Είχα μία ευκαιρία και ο τερματοφύλακας απέκρουσε. Αλλά όπως είπα, το πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε τους 3 βαθμούς και κοιτάμε μπροστά, στο επόμενο παιχνίδι με τον Αστέρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά για αυτό το ματς για να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη. Πρέπει να είμαστε σε καλή κατάσταση».

Πώς ήρθε αυτή η αλλαγή; Ήταν αντίδραση για το πρόστιμο, τον αποκλεισμό;

«Πραγματικά δεν σκεφτήκαμε το πρόστιμο. Επίσης, όταν πήραμε το μπόνους, δεν σκεφτήκαμε το μπόνους. Ήμασταν χαρούμενοι λόγω της νίκης, όχι για κάποια επιβράβευση. Αλλά ναι, με τον ΟΦΗ… τι να πω; Ένα παιχνίδι χάσαμε μέσα σε λίγες στιγμές.

Συμβαίνει, ήταν απλώς μια κακή μέρα. Ή καλύτερα να πω, κακό τάιμινγκ για να χάσουμε ένα παιχνίδι. Ξέραμε αμέσως μετά το ματς ότι έπρεπε να συνεχίσουμε τη δουλειά. Αυτό έγινε και είμαστε εκτός Κυπέλλου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι και απλώς συγκεντρωθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι».