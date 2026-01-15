Ο αποκλεισμός της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας έκανε έξαλλο τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος ανακοίνωσε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους παίκτες, εκτός κι αν κάνουν τρεις συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό.

Μία μέρα μετά την ήττα από τους Κρητικούς, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ πήγε στα Σπάτα για να μιλήσει στην ομάδα πριν την προπόνηση και δεν έκρυψε τον έντονο εκνευρισμό του. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ανακοίνωσε πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ τα λέει όλα, με τον Ηλιόπουλο να ξεκαθαρίζει στους παίκτες ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μην το πληρώσουν: Να κάνουν τρεις νίκες στις επόμενες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος με αντιπάλους τον Παναθηναϊκό (εντός), τον Αστέρα Τρίπολης (εκτός) και τον Ολυμπιακό (εντός).

Αναλυτικά, στην ομιλία του προς τους παίκτες της ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος είπε τα εξής…

«Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και χωρίς κανένα άλλοθι… Έρχονται πολλά κρίσιμα ματς και αυτό θα έπρεπε για σας να είναι το πιο εύκολο κρίσιμο ματς… Έπρεπε να κερδίσετε… Το πρόστιμο δεν θα σας το χαρίσω όπως έκανα πέρσι ή όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Θα πληρωθεί άμεσα οπωσδήποτε αν δεν κερδίσουμε και τα τρία αυτά ματς»

«Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ για βοήθεια στους αθλητές που φορούν, τιμούν και αγωνίζονται με το σήμα της ΑΕΚ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Το άλλο σημαντικό κομμάτι του προστίμου θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ, ως επιβράβευση γιατί μας νίκησαν σε κρίσιμο νοκ άουτ ματς στο γήπεδο μας, χωρίς να παίξει ρόλο «τρίτος παράγοντας». Κάποιοι βέβαια είναι συνηθισμένοι να ψάχνουν άλλοθι σε «τρίτο παράγοντα» άσχετα αν δεν υπάρχει. Το να είσαι αληθινός το υπαγορεύει ο κώδικας του Ευ Αγωνίζεσθαι… Σχετικά με τις μεμονωμένες αθλιότητες από πλευράς παικτών του ΟΦΗ στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μετά την επίτευξη του γκολ, απερίφραστα και κάθετα τις καταδικάζουμε.

Το χθεσινό πολύ κακό αποτέλεσμα θα αποτελέσει από σήμερα παρελθόν για όλους μας και επιβάλλεται να μας αφήσει ανεπηρέαστους για την συνέχεια, αφού θα το κάνουμε σκαλοπάτι για τις επιτυχίες μας από εδώ και πέρα. Πιστεύω σε σας. Αρκεί να βγάλετε στο γήπεδο το πάθος, την αυτοπεποίθηση, την πίστη και την αφοσίωση που ξέρουμε όλοι ότι έχετε μέσα σας. Κάντε μας και πάλι άμεσα περήφανους».